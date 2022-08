Mount & Blade II: Bannerlord versione console potrà essere provato alla Gamescom 2022

TaleWorlds Entertainment ha annunciato che il gioco di ruolo d'azione con elementi sandbox e strategia medievale, Mount & Blade II: Bannerlord, sarà giocabile per la prima volta su console alla Gamescom 2022.

I media che parteciperanno all'evento potranno prendere parte a una demo pratica nell'area business, così come allo stand del gioco nell'area pubblica, quindi restate sintonizzati per maggiori dettagli su quanto verrà condiviso durante l'evento.

Mount & Blade II: Bannerlord è un gioco di ruolo strategico d'azione, sviluppato e pubblicato da TaleWorlds Entertainment, sequel di Mount & Blade: Warband, uno dei giochi di ruolo di maggior successo e influenti del nostro tempo. Mount & Blade è stato universalmente elogiato per il suo gameplay profondo, che combina azione, giochi di ruolo e strategia in un mondo in stile sandbox in cui ogni giocatore crea la propria storia nell'arena immaginaria di Calradia.

Mount & Blade II: Bannerlord è stato lanciato in accesso anticipato a marzo 2020 con grande successo e da allora ha ricevuto dozzine di aggiornamenti, diventando un gioco ancora più grande e ambizioso. Con l'avvicinarsi del lancio della versione completa del gioco, Bannerlord sta finalmente sfoggiando per la prima volta la sua tanto attesa versione per console alla Gamescom.

Fonte: PSU