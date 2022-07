MultiVersus solo con la beta supera i 140.000 giocatori simultanei su Steam

MultiVersus è stato presentato in anteprima martedì 26 luglio in una open beta gratuita per PC, PS5, Xbox Series, PS4 e Xbox One. Un paio di giorni fa la popolarità del titolo durante la closed beta era evidente: su Steam si sono registrati più di 60.000 giocatori simultanei.

Nonostante sia difficile studiarne il reale successo senza avere i dati dei giocatori dalle versioni console, i dati per la piattaforma di Valve possono essere rappresentativi: nelle ultime 24 ore il gioco infatti ha superato i 140.000 giocatori simultanei.

In particolare, MultiVersus ha raggiunto il picco nelle ultime 24 ore con 144.456 giocatori simultanei. Per poche ore questo lo ha reso il quarto gioco con il maggior numero di utenti simultanei sulla piattaforma in quel momento, dietro Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 e Lost Ark.

Nel momento in cui scriviamo il gioco si attesta all'11° posto con circa 55.000 giocatori simultanei.

Il picchiaduro in stile Super Smash Bros. sviluppato da Player First Games riunisce una miriade di personaggi di diverse proprietà intellettuali della Warner Bros., come Il Trono di Spade, Looney Tones, Scooby Doo e, naturalmente, i supereroi e i cattivi della DC. Questo martedì si è aggiunto al catalogo il giocatore di basket LeBron James, con Rick & Morty che arriveranno più avanti.

