MultiVersus ha finalmente aggiunto Gizmo! Ecco un gameplay trailer per il nuovo personaggio

Il popolare MultiVersus di Player First Games ha ricevuto il suo nuovo personaggio giocabile, Gizmo dei Gremlins. Dopo che la sua nemesi Stripe è stato annunciato in arrivo nel titolo, Gizmo è già qui per fermarlo!

Come personaggio di supporto, Gizmo può attaccare i nemici da lontano usando un arco, che può essere caricato per infliggere danni. È disponibile anche la sua macchinina, che può volare fuori dalla mappa (con la possibilità di saltare a mezz'aria). C'è anche il suo canto, che crea note musicali che danneggiano gli avversari che si avvicinano troppo.

Nel gameplay trailer qui sotto, potete dare un'occhiata a tutte le caratterisiche del nuovo personaggio di MultiVersus:

Ovviamente, solo il tempo ci dirà quanto sarà efficace Gizmo. Tra gli altri personaggi che si aggiungeranno al roster figurano Black Adam (DC Universe), Stripe (Gremlins) e Rick Sanchez (Rick and Morty).

Fonte: Gamingbolt.