MultiVersus svela la data di inizio della Stagione 1

MultiVersus Season 1 sarà lanciata il 15 agosto 2022.

Un comunicato via Twitter ha confermato la data di lancio insieme ai dettagli di un nuovo Battle Pass.

"Siamo entusiasti di annunciare che la Stagione 1 inizierà il 15 agosto con un nuovissimo Battle Pass che vi permetterà di guadagnare ricompense in-game!", rivela il comunicato. "Possiamo anche confermare che Morty si unirà al roster dei personaggi il 23 agosto come parte della Stagione 1. Non vediamo l'ora di condividere ulteriori informazioni nelle prossime settimane!".

