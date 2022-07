MultiVersus, il director conferma che il meme 'Ultra Instinct Shaggy' è canonico

Il meme "Ultra Instinct Shaggy" in realtà è emerso qualche anno fa, quando qualcuno ha modificato una clip di Scooby-Doo! La leggenda del Fantosauro includendo la potente forma di Dragon Ball Super. Ebbene ora sembra sia diventata una scena canonica e non solo un meme.

Il director di MultiVersus Tony Huynh ha confermato che Ultra Instinct Shaggy è canonico mentre parlava a un panel al Comic-Con di San Diego 2022. "Anche se è un meme, in realtà è canonico", ha detto. "Nel film, c'è quella scena di rissa da bar. C'era il film d'animazione di Mortal Kombat l'anno scorso, ed era collegato a quello".

Il film a cui Huynh ha fatto riferimento era Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, in cui Ultra Instinct Shaggy ha fatto un'apparizione a sorpresa.

Per quanto riguarda MultiVersus oggi il gioco è entrato in beta ed è stato aggiunto LeBron James, mentre Rick & Morty faranno il loro ingresso più avanti.

