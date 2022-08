MultiVersus domina l'EVO? Fan di Super Smash Bros. critici con Nintendo

E' da tempo che i giocatori di Super Smash Bros nutrono rancore nei confronti di Nintendo. I motivi si possono riassumere in due punti: la mancanza di supporto per quanto riguarda le competizioni e l'aver abbandonato del tutto il gioco.

Ma quest'anno è presente un nuovo picchiaduro simile a quello di Nintendo, ovvero MultiVersus. Disponibile da qualche settimana, il gioco ha già dominato la scena dell'EVO 2022, cosa che i fan di Super Smash Bros non hanno preso bene, criticando così Nintendo.

Durante l'evento tenutosi all'EVO, il team di MultiVersus ha messo in palio un premio di 100.000 dollari per il primo torneo del gioco del 6 agosto. Le finali hanno attirato moltissimo pubblico dato che i vincitori del torneo sono stati pro player di Super Smash Bors come CLG VoiD e Nakat ed i fan del picchiaduro Nintendo hanno apprezzato l'evento e hanno dimostrato che se un gioco viene supportato dai suoi creatori ha spazio anche in questi eventi.

Crazy to see what a competitive scene can look like when the developers don’t try to actively kill it 🙂 — jacob alpharad (@Alpharad) August 7, 2022

In tanti hanno tirato frecciatine a Nintendo, tra cui anche lo YouTuber Alpharad che come potete vedere qui sopra ha dichiarato: "E' incredibile vedere come può essere una scena competitiva quando gli sviluppatori di un gioco non cercano di ucciderla".

