Multiversus è solo in early access ma su PC è già più giocato di tutti gli altri picchiaduro messi assieme

MultiVersus tecnicamente non è ancora disponibile, ma migliaia e migliaia di giocatori si stanno già riversando su questo nuovo gioco di combattimento su piattaforma.

Anche se il titolo è ancora in Accesso Anticipato limitato, MultiVersus sta stabilendo dei record per i giochi di combattimento su PC e il suo numero medio di giocatori è superiore a quello di tutti gli altri principali picchiaduro su Steam messi insieme.

Utilizzando gli utili dati di Steam Charts, il picchiaduro di Warner Bros. ha registrato una media di 38.872 giocatori online e un picco assoluto di 61.964 giocatori.

Eventhubs.com ha registrato le medie e i picchi di altri 13 dei più grandi giochi di combattimento su PC.

La loro media totale combinata nell'ultimo mese è di soli 28.902, anche con il cavallo di battaglia free-to-play Brawlhalla, che è probabilmente il più grande concorrente di MultiVersus oltre a Super Smash Bros. Ultimate.

A meno che Street Fighter 6, Project L o qualcos'altro non esploda nel prossimo futuro, MultiVersus ha già stabilito un record di giocatori.

I due titoli più vicini per picco di utenti sono Dragon Ball FighterZ con 44.234 giocatori e Brawlhalla con 34.169 giocatori.

Questi dati si riferiscono solo ai numeri di Steam e MultiVersus non è ancora entrato in open beta.

Sebbene MultiVersus sia "gratuito", il gioco non è disponibile per tutti al momento, in quanto gli unici che possono giocare sono coloro che hanno partecipato ai precedenti test closed alpha, coloro che hanno acquistato il Founder's Pack, coloro che hanno guardato 1 ora di gioco su Twitch o i giocatori che si sono iscritti per competere all'Evo 2022.

Sembra proprio che l'approccio di WB alla realizzazione di un picchiaduro free-to-play, cross-platform e ricco di personaggi riconoscibili, darà grandi frutti alla società e agli sviluppatori.

Fonte: Eventhubs.