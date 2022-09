MultiVersus aggiungerà Gizmo dei Gremlins la prossima settimana

MultiVersus di Player First Games ha già visto l'aggiunta di Morty Smith da Rick and Morty al roster, ma ci sono altre novità in arrivo.

Un nuovo tweet ha confermato che Gizmo dei Gremlins sarà disponibile il 6 settembre.

Questo personaggio si aggiunge a Black Adam del DC Universe, Stripe dei Gremlins e Rick Sanchez che entreranno a far parte del roster nel corso della prima stagione. Le date di uscita di ciascuno di questi personaggi non sono ancora state confermate. Altri contenuti previsti per questa stagione includono la modalità Arcade classica e le partite classificate.

MultiVersus è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC come titolo free-to-play. È stato lanciato come open beta e ha avuto un picco di giocatori contemporanei di oltre 144.000 utenti al momento del lancio su Steam.

We've got a little, fluffy surprise headed your way on Tuesday! #MultiVersus pic.twitter.com/83CVuUs0p2 — MultiVersus (@multiversus) September 1, 2022

I report indicano che il gioco ha superato i 10 milioni di giocatori in due settimane, mentre lo sviluppatore e il publisher Warner Bros. Games hanno annunciato che MultiVersus ha superato i 20 milioni di giocatori in meno di un mese.

Fonte: Gamingbolt.