MultiVersus ha nuovi indizi che confermerebbero Beetlejuice e la Malvagia Strega dell'Ovest

Dopo il reveal ufficiale di Black Adam e Stripe di Gremlins per MultiVersus, nei file del nuovo aggiornamento sono state scoperte informazioni che suggeriscono l'arrivo di altre due figure dall'universo Warner Bros nel gioco disponibile come free to play.

Durante le indagini sui file MultiVersus, AisulMV di Twitter ha scoperto file audio per due personaggi non ancora presenti nel gioco, Beetlejuice e la Strega Malvagia dell'Ovest del Mago di Oz. Ciò suggerisce che entrambi sono pronti per entrare in azione in questa stagione in corso.

Il team ha rivelato ufficialmente due combattenti ieri e ha precedentemente confermato che Rick e Morty saranno aggiunti anche nella prima stagione di contenuti e ricompense. Ora, abbiamo indizi su Beetlejuice e la strega cattiva come possibili combattenti in questo Super Smash targato Warner Bros.

Nonostante questa scoperta, non abbiamo ancora alcuna informazione ufficiale sulla data di uscita dei personaggi, nemmeno di quelli ufficialmente annunciati. Sappiamo solo che arriveranno durante la stagione in corso, iniziata il 15 agosto.

