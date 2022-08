MultiVersus aggiungerà la modalità Arcade e partite classificate con la Stagione 1

Il team di sviluppo di MultiVersus ha recentemente rinviato il lancio della prima stagione e l'arrivo di Morty come combattente all'inizio del mese, anche se i contenuti che includerà questa stagione sono stati dettagliati in un recente tweet.

A grandi linee, Warner Bros. ha rivelato che la prima stagione di contenuti includerà partite classificate, modalità Arcade, nuovi oggetti cosmetici e personaggi. Morty arriverà con la prima stagione e LeBron James riceverà un costume basato su Robin.

Inizialmente, la Stagione 1 era prevista per il 9 agosto, anche se è stata rinviata perché il team aveva bisogno di più tempo per rifinire i contenuti. Al momento non abbiamo una data di uscita definitiva, anche se è noto che ad un certo punto della stagione arriverà anche Rick, l'inseparabile compagno di Morty. Un altro dettaglio da tenere a mente è che, secondo Tony Huynh, director del fortunato picchiaduro, ha confermato che il Battle Pass della Stagione 1 includerà 50 livelli e che costerà circa 10 euro.

