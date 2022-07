Multiversus: annunciata la data dell'open beta del curioso picchiaduro con i personaggi Warner Bros

Warner Bros. Games ha finalmente annunciato la data dell'open beta di Multiversus, il picchiaduro platform e free-to-play con presenti i personaggi dell'universo WB, da Bugs Bunny a Batman. L'open beta comincerà il 26 luglio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One e per PC e avrà già supporto per cross-play e netcode con rollback su server dedicati per garantire la milgiore competizione online.

"Il gigante di ferro è uno dei 16 personaggi che saranno inclusi nel gioco, assieme a Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom & Jerry); Jake Il Cane e Finn L’umano (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe) e una straordinaria creatura originale conosciuta come Rendog."

Chi ha partecipato alla closed alpha di Multiversus, potrà provare la beta in anteprima dal 19 luglio, in early access. Per l'occasione, è stato anche rilasciato un nuovo gameplay trailer.