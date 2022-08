MultiVersus non si ferma! Raggiunti i 10 milioni di giocatori

Multiversus è stata una sorpresa piuttosto piacevole per i giocatori che ne hanno apprezzato lo stile simile a Super Smash Bros. Tanto apprezzamento ha portato il gioco a superare un nuovo traguardo: stando al sito tracker.gg il gioco infatti avrebbe la bellezza di 10 milioni di giocatori.

Secondo il sito, nel momento in cui scriviamo questa notizia il numero di giocatori è di 10.268.259. Poiché tracker.gg accede all'API del gioco per estrarre le sue varie statistiche, questo numero dovrebbe essere accurato.

MultiVersus è stato lanciato in closed beta il 19 luglio prima di aprirsi al pubblico una settimana dopo, il che significa che il gioco ha guadagnato da tre a quattro milioni di giocatori settimana dopo settimana. Vale la pena notare che le statistiche coprono tutte le piattaforme, non solo i PC. Indipendentemente da ciò, è una potente base di giocatori che si è accumulata in meno di un mese.

MultiVersus è stato anche protagonista dell'EVO 2022 dove è stato messo in palio un montepremi di 100.000 dollari. Questo successo ha portato i fan di Nintendo a criticare la società per come è stato gestito Super Smash Bros ai tornei.

Fonte: TrueAchievements