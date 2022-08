MultiVersus brutte notizie: rinviata la Stagione 1 e Morty

Player First Games ha annunciato che la Stagione 1 di MultiVersus non sarà disponibile dall'8 agosto e anche Morty non sarà disponibile quel giorno, poiché hanno dovuto posticipare il lancio di entrambe le nuove funzionalità.

Tramite Twitter, la società ha annunciato che la prima stagione di sfide e ricompense è stata posticipata e che anche Morty, di Rick e Morty, non sarà disponibile nel giorno precedentemente annunciato. Inoltre, l'azienda non ha presentato una nuova data per l'arrivo di questi contenuti.

"Grazie mille a tutti coloro che giocano a MultiVersus. È emozionante vedere così tanti giocatori che si divertono con il gioco e la versione Open Beta è solo l'inizio", ha dichiarato Player First Games. "Vogliamo far sapere a tutti che rinvieremo la Stagione 1 e l'uscita di Morty più avanti. Sappiamo che questo potrebbe deludere alcuni e vogliamo assicurare alla nostra community che ci dedichiamo a fornire nuovi contenuti entusiasmanti che deliziano i giocatori".

We want to let everyone know that we are delaying the start of Season 1 & the release of Morty to a later date. We know this might be disappointing for some and want to assure our Community that we are dedicated to delivering new and exciting content that delights players. (2/3)