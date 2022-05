MultiVersus, il 'Super Smash Bros.' di Warner Bros in un nuovo trailer, open beta in arrivo a luglio

MultiVersus, il platform fighter free-to-play basato su scontri sviluppato da WB Games, ha attirato l'attenzione dei fan dal momento in cui è stato presentato, grazie alla sua promessa di azione che prende sputno da colossi come Super Smash Bros.

Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che mostra i personaggi di Warner Bros e DC presenti all'interno del gioco. Per cominciare, il suo elenco in espansione si è ora ulteriormente ampliato, con Velma di Scooby-Doo, Taz de Diavolo della Tasmania e The Iron Giant. Si uniranno a personaggi precedentemente confermati come Batman, Shaggy, Arya Stark, Wonder Woman, Superman, Tom e Jerry, Bugs Bunny, Harley Quinn e altri.

Il trailer, che potete guardare di seguito, mostra un gruppo di personaggi del roster di MultiVersus. Nel frattempo, Warner Bros. ha anche confermato che una beta aperta di MultiVersus inizierà a luglio. I dettagli su cosa comporterà la beta non sono stati ancora condivisi. Senza indugi vi lasciamo alla visione del trailer.

MultiVersus verrà lanciato quest'anno per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamespot