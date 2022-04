MultiVersus, il 'Super Smash Bros.' di Warner Bros. in un video gameplay trapelato in rete

MultiVersus era stato annunciato lo scorso anno e da allora non si è saputo più nulla. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta un nuovo platform fighter free-to-play basato su scontri a squadre 2 vs 2 con un cast in continua espansione di personaggi iconici e universi leggendari tra cui Batman, Superman, Wonder Woman, Shaggy di Scooby-Doo e molti altri.

Ora è trapelato in rete un video della durata di cinque minuti che mostra il gioco in azione. Il gameplay, che è visibile in calce a questo articolo, è stato presumibilmente preso da un recente test. I partecipanti hanno avuto la possibilità di provare il titolo tra il 25 febbraio e il 7 marzo.

Dal video si può notare come le similitudini con Super Smash Bros siano molto chiare e questi cinque minuti danno un'idea ai giocatori su cosa devono aspettarsi da questo picchiaduro.

MultiVersus dovrebbe uscire quest'anno, ma attualmente non c'è ancora una data di uscita precisa.

Fonte:Eurogamer