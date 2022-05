Mysplaced 'ha copiato' The Legend of Zelda Link's Awakening? I fan di Zelda sono sul piede di guerra

Recentemente, IGN ha condiviso alcuni dei concorrenti per il vincitore del premio Audience Choice per il suo Rogue Jam, una nuova competizione in collaborazione con Rogue Games che offre accordi editoriali a sviluppatori indipendenti e $ 800.000 in premi in denaro per aiutare a sviluppare il loro gioco. The Rogue Jam consente agli sviluppatori di tutto il mondo di inviare i loro giochi e farli giudicare da una giuria che include l'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé.

Uno dei giochi indie che è stato giudicato come parte di Rogue Jam è Mysplaced, dallo sviluppatore Soheyl Ghiami. Ghiami afferma che il gioco è più vicino a un Metroidvania che a Link's Awakening, ma i fan hanno notato che lo stile artistico è incredibilmente simile al remake di Link's Awakening che è stato pubblicato su Nintendo Switch nel 2019. Alcuni hanno affermato che deve essere una sorta di mod o hack del gioco originale, poiché è troppo vicino allo stile originale per essere una coincidenza.

I fan hanno iniziato a confrontare il filmato del gioco indie con Link's Awakening Remake per trovare eventuali casi di plagio. Diversi hanno sottolineato che il carattere utilizzato quando si apre un forziere è quasi esattamente lo stesso, che le animazioni di combattimento e movimento sono identiche e che anche il menu principale sembra essere lo stesso. Qui potete dare uno sguardo al video.

I fan di Zelda hanno commentato l'anteprima di Mysplaced su IGN tacciando gli sviluppatori di aver plagiato il remake di Link's Awakening. Non è ancora chiaro se stia davvero utilizzando le stesse risorse o se sia una creazione che ha preso molto spunto dal gioco di Nintendo: lo studio di sviluppo deve ancora rispondere alle accuse.

