MythForce è un interessante action roguelite fantasy ispirato ai cartoni animati degli anni '80

Conosciuto soprattutto per il lavoro sulle versioni migliorate di Baldur's Gate, Baldur's Gate II, Icewind Dale e Neverwinter Nights, lo studio Beamdog ora ha annunciato un progetto tutto originale.

Intitolato MythForce, questo fantasy roguelite in prima persona curato da Aspyr Media e ispirato ai cartoni animati degli anni '80 uscirà in accesso anticipato su PC, in esclusiva per Epic Games Store, il prossimo 20 aprile.

Giocabile in single player o in collaborazione fino a quattro persone, l'accesso anticipato consentirà di dare uno sguardo al primo capitolo, Bastion of the Beastlord. Composto da quattro personaggi di nome Victoria, Rico, Maggie e Hawkins, che sono rispettivamente un cavaliere, un ladro, un mago e un cacciatore, questa squadra leggendaria dovrà assaltare un dungeon controllato dalle truppe del signore dei vampiri Deadalus. Qui di seguito potete dare uno sguardo al primo trailer.

Nelle notizie correlate: Beamdogè stato acquisito da Aspyre, il team che ora sta lavorando al remake di Knights of the Old Republic.

Fonte: Eurogamer