Nacon Connect terrà un suo evento, ecco tutti i dettagli

L'editore Nacon ha confermato che Nacon Connect, la sua vetrina digitale per i titoli in uscita, tornerà il 7 luglio. Sarà trasmesso in streaming su YouTube alle 19:00 CEST. Insieme ai reveal dei giochi, vengono promessi anche gameplay esclusivi e nuovi accessori.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi, potrebbe esserci un nuovo gameplay di The Lord of the Rings: Gollum di Daedalic Entertainment, che uscirà il 1° settembre. Steelrising di Spiders potrebbe anche essere presente mentre Test Drive Unlimited Solar Crown di KT Racing, che è stato recentemente posticipato al 2023, potrebbe ricevere il primo e vero reveal di gioco. Session: Skate Sim uscirà il 22 settembre dopo aver trascorso due anni in accesso anticipato, quindi possiamo aspettarci che faccia la sua comparsa.

GreedFall 2: The Dying World sembra un altro papabile protagonista, soprattutto perché è stato annunciato solo di recente ed è attualmente previsto per il lancio nel 2024 per PC e console. Potrebbe anche apparire HELL is US, un titolo di azione e avventura di Rogue Factor in uscita nel 2023. E ricordiamo anche RoboCop Rogue City, mostrato in un brevissimo trailer lo scorso anno.

#NaconConnect will be back next month!



📅 Thursday, July 7

🕒 6pm BST | 7pm CEST | 10am PT

📺 https://t.co/x7Y74OHweP



Don't miss the latest edition of our conference with game reveals, exclusive gameplay & new accessories! pic.twitter.com/PUpRCGWM0G — Nacon (@Nacon) June 10, 2022

Non resta che attendere l'evento che, ricordiamo, arriverà il 7 luglio alle 19:00.

Fonte: EGM