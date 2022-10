XCOM diventa realtà! La NASA ha creato una vera squadra "anti-alieni"

Oggi comincio questa news partendo da un evento accadutomi in passato. Passeggiavo per una strada con un amico nel mio paese, una strada non isolata ma in quel momento, per via dell’ora, eravamo solo noi. Alzando casualmente gli occhi al cielo vediamo entrambi una specie di apparecchio fluttuante che resta fermo in quel punto per qualche minuto (noi lo guardavamo imbambolati e non ci siamo mossi), per poi vederlo sparire nel nulla dopo pochi secondi. Non so dirvi cosa fosse, ma sicuramente non mi sembrava un mezzo volante normale, sia per come fluttuava nell’aria, sia per come è sparito nel nulla.

Con questo non voglio parlare di presenza di alieni, tuttavia mi da lo spunto per raccontarvi l’iniziativa messa in piedi dalla Nasa per gestire i “problemi alieni”, ovvero formare una squadriglia reale di XCOM, per gestire le incursioni aliene.

Ad annunciarlo è stata la stessa NASA, che ha dichiarato di aver dato vita ad un gruppo di elite dedicato a far fuori qualsiasi alieno osasse mettere il piede, o tentacolo, sul nostro pianeta. Ovviamente il nostro è unr acconto iperbolico, infatti la NASA non ha dichiarato proprio questo, anche se avrebbe dovuto farlo.

Cosa ne pensate? Siete appassionati di oggetti non identificati? O è la solita americanata? Fatecelo sapere nei commenti. Io nel frattempo mi siedo ad aspettare che Actarus arrivi sulla terra per difenderci dall'invasione del pianeta Vega con il suo Goldrake.

Fonte: