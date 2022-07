NBA 2K23: mostrato con il trailer 'First Look' da 2K, per cominciare a dare uno sguardo alle novità di quest'anno

2K ha rilasciato un primo teaser per NBA 2K23, il nuovo capitolo che punta ad avere diverse migliorie di gameplay oltre che tecniche. Questo è appunto solo un primo assaggio e il piccolo video di poco più di un minuto denominato "First Look" fa solo intravedere quello che sarà mostrato in maniera più corposa successivamente.

Le nuove tecnologie permettono sicuramente un miglior impiego di risorse ad animazioni facciali e non e da questo video possiamo già cominciare a vederlo, nonostante sia ancora un capitolo cross-generazionale. Il titolo arriverà infatti su PlayStation 4 e Xbox One oltre che su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Prevista anche una versione per Nintendo Switch.

La prossima settimana dunque, NBA 2K23 sarà totalmente svelato, anche se ancora non sappiamo giorno e ora esatta. Tocca insomma aspettare ancora un po', ricordandovi che il gioco arriverà il 9 settembre.