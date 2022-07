NBA 2K23 annuncia la quarta e ultima cover star, Devin Booker dei Phoenix Suns

L'ultima cover star di NBA 2K23 è stata rivelata oggi, ed è il cestista dei Phoenix Suns Devin Booker che appare sulle copertine della Standard Edition e della Digital Deluxe Edition cross-gen. 2K ha anche rivelato che NBA 2K23 avrà quattro diverse edizioni, tutte disponibili per il preordine ora.

Booker sarà la cover star di due di queste versioni, mentre la leggenda del basket Michael Jordan era stata precedentemente annunciata come cover star delle altre due versioni di 2K23: la Michael Jordan Edition e la Championship Edition.

I giocatori negli Stati Uniti e in Canada avranno anche accesso all'edizione limitata WNBA di NBA 2K23, che sarà disponibile come esclusiva Gamestop e presenterà le stelle WNBA Diana Taurasi e Sue Bird in copertina.

🗣️On the path to greatness

🎮Answer the call in #NBA2K23 with our Cover Athlete @DevinBook



Pre-order NBA 2K23 now: https://t.co/qiAxVeTR4S pic.twitter.com/Yhp9FkSdrZ — NBA 2K (@NBA2K) July 7, 2022

"È un sogno che si avvera vedermi sulla copertina di NBA 2K", ha commentato Devin Booker all'annuncio. "Sono stato un grande fan di NBA 2K sin da quando ero un bambino, ed è surreale entrare finalmente a far parte del club esclusivo dei grandi del basket che sono apparsi in copertina. Sono anche onorato di condividere le copertine di quest'anno con l'iconico Michael Jordan, che ha cambiato il gioco per tutti i giocatori che sono venuti dopo di lui, così come per due delle WNBA GOAT di tutti i tempi, Diana Taurasi e Sue Bird".

