NBA 2K23 ha una data di uscita e vede come cover star delle edizioni speciali l'iconico Michael Jordan

NBA 2K23 è stato ufficialmente annunciato oggi e l'edizione di quest'anno del videogioco di basket vedrà il giocatore più leggendario di tutti i tempi tornare in copertina. Per la prima volta da NBA 2K16, Michael Jordan abbellirà ancora una volta la box art di NBA 2K23 in alcune versioni del gioco.

2K Games e Visual Concepts hanno annunciato oggi tramite un nuovo trailer che ci saranno due versioni di NBA 2K23 che avranno Jordan sulla copertina. Una di queste due edizioni si chiama semplicemente Michael Jordan Edition e vede la superstar del basket oscillare le braccia in aria mentre festeggia. L'altra versione si chiama Championship Edition e contiene esclusivamente l'iconica maglia numero 23 di Jordan dei Chicago Bulls.

Oltre a tornare in copertina, 2K ha anche rivelato oggi che riporterà le Jordan Challenges apparse in NBA 2K11. Questa modalità di gioco ha permesso ai giocatori di giocare nei panni di Jordan e dei Chicago Bulls in alcuni dei momenti più importanti della carriera di Jordan. Si dice che le dieci Jordan Challenge originali verranno "completamente ricostruite" per NBA 2K23 e saranno affiancate da cinque nuove sfide che si legheranno alla carriera di Jordan dal college, dall'NBA e dal basket del Team USA.

I preordini di queste due edizioni inizieranno il 7 luglio. NBA 2K23 sarà disponibile per PC e console il 9 settembre. 2K ha annunciato che nei prossimi giorni verranno svelati altri atleti che compariranno sulla copertina e nuovi dettagli sul gioco.

Fonte: VGC