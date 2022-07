NBA 2K23, Diana Taurasi e Sue Bird saranno le cover star dell'edizione WNBA

2K Sports ha annunciato che ci sarà un'edizione WNBA di NBA 2K23 e le superstar Diana Taurasi e Sue Bird saranno insieme sulla copertina di questa nuova versione del gioco di basket professionistico.

Taurasi e Bird hanno giocato insieme all'Uconn e successivamente nella nazionale statunitense. Sono stati anche concorrenti delle rispettive squadre nella WNBA. Taurasi e Bird hanno anche una serie TV su ESPN chiamata The Bird and Taurasi Show.

2K Sports ha anche pubblicato i primi screenshot di gioco per Taurasi e Bird, insieme alla copertina dell'edizione WNBA di NBA 2K23. Potete vedere tutte queste immagini qui sotto, come condivise da 2K.

Two of the best to ever do it 🏀



Introducing our #NBA2K23 WNBA Edition Cover Athletes @DianaTaurasi and @S10Bird



Pre-order starting 7/7 pic.twitter.com/Lwf5emabUu — NBA 2K (@NBA2K) July 6, 2022

🏆 7 combined championships

🏅 10 gold medals

⭐ 2 legends@DianaTaurasi and @S10Bird are your NBA 2K23 WNBA Edition Cover Athletes



Answer the call in #NBA2K23. Pre-order starting 7/7 pic.twitter.com/WIPLl95BV8 — NBA 2K (@NBA2K) July 6, 2022

Taurasi e Bird sono solo le ultime cover star rivelate per NBA 2K23, poiché 2K ha già annunciato che la leggenda NBA Michael Jordan sarà sulla copertina della Michael Jordan Edition e della Championship Edition del gioco. Quest'ultima versione viene fornita con 12 mesi di NBA League Pass.

Fonte: Bloomberg