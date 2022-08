NBA 2K23 e le modifiche al gameplay tra accessibilità, IA migliorata e molto altro

NBA 2K23 sta per arrivare e in preparazione al lancio, possiamo dare uno sguardo ai cambiamenti di gioco in arrivo sul popolarissimo titolo di basket. Ciò include miglioramenti al tiro, al dribbling e al blocco con nuove combo di gesti, miglioramenti dell'IA, funzionalità di accessibilità e altro ancora.

Il principale cambiamento di quest'anno è l'aggiunta degli attributi di tiro, che conferiscono a ogni tiro in sospensione caratteristico le proprie statistiche di tiro uniche che aiutano a determinarne l'efficacia.

Nuove combo di gesti sono state aggiunte al Pro Stick, introducendo molte nuove feature sia per il tiro che per la gestione della palla per i playmaker. Queste nuove combo offrono ai giocatori ancora più gestione della palla e opzioni di tiro per il loro arsenale offensivo. Inoltre, una nuova funzionalità per prevenire il dribbling eccessivo è il concetto di Adrenaline Boosts. I boost vengono consumati ogni volta che un giocatore esegue un lancio o sprint esplosivo e, una volta che i loro tre boost sono finiti, i giocatori noteranno che la loro velocità e accelerazione diminuiscono in modo significativo per il resto del possesso.

Infine si parla di una gestione migliorata dell'IA: i giocatori di PS5 e Xbox Series X|S noteranno una migliore gestione della palla, esecuzione del pick and roll, tendenze difensive e decisioni di coaching migliorate.

NBA 2K23 sarà disponibile il 9 settembre su PC e console.

Fonte: Hardcore Gaming