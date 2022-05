NBA 2K23 svelerà le prime notizie a luglio. Il gioco sarà partner della NBA Summer League

Il prossimo venerdì, 2K e il team di sviluppo di NBA 2K lanceranno la Stagione 7 di NBA 2K22. La nuova stagione, proprio come le altre, presenterà nuovi contenuti per MyTeam, oltre a The City e The Neighborhood. Tuttavia,grazie a un tweet del social team di NBA 2K, ora sappiamo quando aspettarci informazioni sul prossimo NBA 2K23.

NBA e 2K Sports hanno confermato tramite Twitter che la NBA Summer League, che si svolge poco dopo il Draft NBA e mostra i prossimi debuttanti e giovani della lega, tornerà per un altro anno. Quest'anno, però, il campionato avrà un nuovo nome.

Per il 2022, il circuito, che comprende tutte le 30 squadre NBA, sarà conosciuto come NBA 2K23 Summer League. Questo grazie a un nuovo accordo di partnership tra il franchise e l'associazione.

This year, NBA Summer League will be called #NBA2K23SummerLeague to mark our partnership with the @NBA 🙌



👀Look out for official news on 2K23 in July pic.twitter.com/9RxQfhMiD5 — NBA 2K (@NBA2K) May 18, 2022

Nello stesso tweet, la lega e NBA 2K hanno confermato che le prime informazioni ufficiali su NBA 2K23 saranno condivise a luglio. Il mese è stato tradizionalmente il periodo in cui 2K ha pubblicato le prime informazioni sul suo lancio annuale. L'anno scorso, il 14 luglio, 2K Sports ha rivelato la copertina di NBA 2K22 e ha confermato che sarebbe arrivato sulle console di vecchia e attuale generazione due mesi dopo, a settembre. Nel 2020, 2K ha condiviso le copertine per i giochi della vecchia e dell'attuale generazione all'inizio di luglio.

2K non ha specificato in che giorno di luglio arriveranno le prime informazioni su NBA 2K23. Quando saranno consivise, però, potremmo aspettarci una data di uscita, edizioni e informazioni sulle piattaforme di riferimento, oltre a chi sarà l'atleta di copertina di 2K23. NBA 2K22 presenta in copertina la star dei Dallas Mavericks Luka Doncic.

