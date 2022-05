Need for Speed ​​3: Hot Pursuit ricreato in Unreal Engine 5 da un fan è semplicemente spettacolare

Need for Speed è un franchise in circolazione da circa 28 anni e ha accumulato milioni di vendite nel corso della sua vita. Anche se la serie ha lottato ultimamente, i giocatori veterani ricordano ancora con affetto i giorni felici.

Titoli come Need for Speed 3: Hot Pursuit sono classici per un motivo. Che si tratti delle piste dall'aspetto incredibile, degli impegnativi inseguimenti della polizia o della grafica in 3D, il gioco ha avuto un enorme successo quando è stato lanciato.

Quanto è bello vedere per i fan il gioco con il più recente motore grafico pur mantenendo i suoi modelli originali? Il video che potete vedere di seguito mostra filmati di Hot Pursuit portato in Unreal Engine 5. Il modder, David Kerekes, ha detto che ha "appena iniziato a lavorare" sul gioco e che quello che vediamo qui è una prima occhiata al titolo modernizzato. Kerekes apparentemente ha utilizzato "vari strumenti di modding NFS e altro" per rendere tutto operativo, ma questo è il progetto in una fase molto precoce in cui il lavoro è ancora primordiale.

I fan attendono con impazienza il nuovo capitolo di Need for Speed che sarà sviluppato da Criterion Games in collaborazione con Codemasters Cheshire.

Fonte: The Gamer