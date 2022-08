Need For Speed spunta un presunto breve gameplay sul prossimo gioco

All'inizio di quest'estate, diverse fonti hanno riferito che Electronic Arts era pronta a rivelarci diversi giochi, incluso il nuovo Need for Speed. Al momento sono già stati annunciati FIFA 23, NHL 23 e MADDEN NFL 23, ma a quanto pare l'annuncio del nuovo Need for Speed sarebbe stato posticipato di un altro mese come ha dichiarato recentemente Jeff Grubb. Quindi ora, mentre aspettiamo il reveal, è trapelato quello che sembra essere un piccolo gameplay del nuovo Need for Speed.

L'utente Idle Sloth via Twitter, ha condiviso un link che ci porta a imgur, dove è trapelato un brevissimo gameplay del nuovo Need for Speed. In questo video, vediamo come l'auto tenta di saltare un monumento circolare, ma si schianta e mostra l'effetto dello schianto e alcune ali.

Al momento non si sa nulla ufficialmente del nuovo Need for Speed, al di là di questo gameplay trapelato. Per quanto riguarda le fughe di notizie, Tom Henderson ha già commentato che il gioco avrebbe un'estetica stilizzata e che ricorda gli anime. Questo nuovo capitolo includerebbe anche gli "incontri", una delle caratteristiche principali che ci consentirà di incontrare altri giocatori sulla mappa e di iniziare le gare, che sono state descritte come "uniche". I veicoli espellerebbero fuoco e fumo quando andiamo veloci.

(Leaked) Need for Speed 2022 leaked video shows a jump with the cartoon effects.



The clip shows the ending of the jump where the Bel Air crashes into a monument, showing the crash effect and the wings effect pops out.



Source:https://t.co/rV7liuxUC6 pic.twitter.com/fjUSEAGEH8 — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) August 25, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per adesso non ci resta che attendere nuovi dettagli ufficiale che potrebbero arrivare in futuro.

Fonte: Eurogamer