Need for Speed sta per tornare: confermata la data del reveal

Il prossimo Need for Speed sarà finalmente svelato domani, 6 ottobre, alle ore 17 italiane.

Non è stato rivelato molto altro, anche se Electronic Arts ha definito il nuovo titolo come "l'evoluzione" di Need for Speed di Criterion Games.

Le voci sul titolo si sono rincorse per diversi mesi. Secondo quanto riportato, il gioco si chiamerà Need for Speed Unbound e sarà ambientato a Lake Shore City, una nuova località basata su Chicago.

Lo stile artistico utilizzerà un'estetica anime, anche se non si sa ancora come questo si concretizzerà alla fine.

Il prossimo Need for Speed dovrebbe uscire il 2 dicembre, stando a recenti indiscrezioni, e sarà lanciato su Xbox Series X/S, PS5 e PC (non sembrano previste versioni PS4 e Xbox One). I test di gioco dovrebbero iniziare il 13 ottobre e finire il 18 ottobre.

Per ulteriori dettagli, dovremo attendere il reveal di domani.

Fonte: Gamingbolt.