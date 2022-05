Need For Speed Mobile in un video leak che mostrerebbe il gameplay

È trapelato online un video gameplay del nuovo Need for Speed Mobile che sarà sviluppato da Tencent. Il progetto, che non è stato ancora annunciato ufficialmente da Electronic Arts, è trapelato all'inizio dell'anno attraverso diverse offerte di lavoro, e sarebbe sviluppato dal Timi Studio di Tencent, responsabile anche di giochi come Call of Duty: Mobile o Pokémon Unite.

La clip, che dura solo 46 secondi, è stata catturata da un utente che ha partecipato a un test. In esso è possibile vedere lo stile delle corse open world, con cambiamenti tra il giorno e la notte, e un'estetica simile a quella di Need for Speed Heat.

Need for Speed Mobile, tra l'altro, riutilizzerebbe l'intera mappa di Heat, come spiegato dalla persona che ha catturato il video. Il gioco, però, non avrebbe - attualmente - una modalità storia, e per ora sono disponibili solo tre vetture (la McLaren F1, la Lamborghini Aventador SVJR e la Lamborghini Gallardo).

Oltre a questo gioco per dispositivi mobile iOS e Android, Electronic Arts sta preparando anche un nuovo gioco della serie per console e PC. Il suo sviluppo è curato da Criterion e, secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbe un titolo intergenerazionale, ma dovrebbe arrivare solo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S entro la fine dell'anno.

Fonte: The Gamer