Need For Speed Unbound annuncio a breve? Nuovi indizi da EA e Codemasters

Dopo mesi di indiscrezioni sul prossimo Need for Speed di Criterion, Electronic Arts, Codemasters e perfino l'account Twitter ufficiale del gioco stanno suggerendo l'arrivo di novità. Mentre il profilo Twitter ufficiale ha commentato gli ultimi rumor con l'emoji degli "occhi", Codemasters ha detto più sfacciatamente: "Annuncio di Need for Sp.... oh".

Nel frattempo, Electronic Arts ha commentato: "pensate che siano pronti, @needforspeed?". Tutto ciò è in linea con il recente report dell'insider Tom Henderson su un imminente reveal. Potrebbe benissimo avvenire questa settimana, quindi non resta che attendere eventuali novità.

Sembra che il prossimo Need for Speed si chiamerà Need for Speed Unbound. Il titolo dovrebbe essere ambientato a Lake Shore City, città basata su Chicago, e secondo quanto riportato incorporerà un'estetica anime per ottenere diversi effetti.

👀 — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 3, 2022

Announce Need for Sp.... oh. — Codemasters (@Codemasters) October 3, 2022

I test di gioco si svolgeranno dal 13 al 18 ottobre, secondo quanto riferito da Henderson. Sebbene il lancio fosse previsto per novembre, il titolo di corse sembra sia stato internamente rinviato al 2 dicembre.

È interessante notare che Unbound non sarà un titolo cross-gen, ma un gioco pensato per Xbox Series X/S, PS5 e PC.

Fonte: Gamingbolt.