Need For Speed Unbound verrà annunciato settimana prossima a quanto pare

Come annunciato da Tom Henderson pochi giorni fa, non manca molto al reveal di Need For Speed ─ cosiddetto ─ Unbound, il nuovo capitolo dell'iconico racing game di stampo arcade, che vede il ritorno di Criterion in un super team di sviluppo composto anche da Codemasters Cheshire.

Sibillino il tweet dell'account ufficiale del gioco, rispondendo a una domanda sul possibile reveal in arrivo settimana prossima. A questa, si è aggiunta l'inequivocabile risposta di Codemasters e dunque, salvo sorprese, vedremo finalmente il nuovo Need For Speed.

Hi @EA/@NeedforSpeed , we were told reveal is this week. Can you guys confirm? — User-141 (@U5ER_141) October 3, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

In questo periodo stanno anche per partire i test interni, segnando la fine del grosso dei lavori (si vocifera un'uscita il 2 dicembre di quest'anno), il che ci porterà al primissimo trailer tra pochi giorni e alle prime informazioni ufficiali. Non si sa molto, tranne per il fatto che avrà una componente stilistica particolare, in grado di mischiare animato con reale e che sarà parecchio incentrato sul multiplayer.

Manca poco ormai per scoprire tutti i dettagli.