Need for Speed Unbound: leakate le prime immagini ma soprattutto, sarà solo current-gen!

Domani vedremo il primissimo trailer di Need For Speed Unbound, il nuovo capitolo dello storico racing game di stampo arcade, firmato per l'occasione da Criterion Cheshire. Alcune immagini del gioco però sono trapelate online, grazie al reteiler giapponese Neowing.

Come da rumor, il nuovo Need For Speed avrà uno stile inedito e che probabilmente farà discutere. Effetti animati e protagonisti in cel-shading faranno da ponte a un pesante rinnovamente del franchise, anche in chiave multiplayer. Queste immagini però, è bene precisarlo, non sono riferite alla build finale del titolo, per cui, con buona probabilità il risultato finale sarà decisamente migliore.

First screenshots of Need for Speed Unbound via Japanese retailer Neowing, which listed it early: https://t.co/q23uM1Ol7b



Launches Dec. 2. Currently only listed for PS5 (this is Japan---no Xbox physical edition). No PS4 version listed. Possibly new-gen-only? pic.twitter.com/aCWhuAh2oW — Gematsu (@gematsu) October 5, 2022

Tralasciando lo straniamento, arriva anche la conferma del rumor che vorrebbe il nuovo Unbound disponibile solo su console di attuale generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC ovviamente. Il solito Tom Henderson ha confermato quanto scritto sullo store, visto che non vi è alcun riferimento a dispositivi old-gen.

Appuntamento a domani dunque con il primo trailer e la probabile data d'uscita.

Fonte: Neowing