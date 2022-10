Need for Speed Unbound mostra finalmente il nuovo sistema di personalizzazione delle auto

Need for Speed Unbound continua ad aprirsi e dopo aver mostrato un gameplay vero e proprio, arrivano quattro mini video incentrati sulla personalizzazione, il fiore all'occhiello della produzione, assieme al discusso comparto artistico.

Il sistema è stato arricchito rispetto i precedenti episodi, con la possibilità di rimuovere pannelli della carrozzeria e modificare davvero il proprio mezzo.

"In Need for Speed Unbound, i giocatori avranno a disposizione più di 10.000 opzioni di personalizzazione per la propria auto, tra cui nuove decorazioni, inserti, cerchioni e altro ancora. Esplora nuove forme di auto-espressione con effetti di guida distintivi, campioni audio personalizzati e tag caratteristici, che esplodono dall'auto attraverso grafica e suoni stilizzati mentre i giocatori effettuano salti, burnout e derapate per le strade."

Personalizzazioni leggendarie: L'espressione più estrema della personalizzazione mai vista in Need for Speed. Le Personalizzazioni leggendarie sono uniche nel loro genere e mostrano bodykit che cambiano la silhouette e trasformano drasticamente l'aspetto di un'auto in una personalizzazione unica, per un'auto che non passa inosservata.

Cerchi nuovi: Mettete a punto ogni centimetro della vostra auto con nuovi design e nuove varianti ai turbofan che conferiscono alle vostre ruote più personalità che mai.

Decalcomanie personalizzate: Addobba la tua auto con nuove decalcomanie con contenuti dei principali innovatori della moda, il meglio della cultura automobilistica, nuovi font, la più fresca street art e molto altro ancora!

Inserti collaudati: Rimuovete i paraurti per creare un look più aggressivo e spigoloso che attirerà sicuramente l'attenzione dei vostri concorrenti mentre corrono dietro di voi.

Need for Speed Unbound arriverà il 2 dicembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, a 4K e 60FPS, un dettaglio non da poco di questi tempi.