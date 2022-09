Need for Speed Unbound sembra essere molto più vicino di quanto pensiamo: stanno per iniziare i test interni

Il nuovo Need for Speed firmato Criterion sembra essere molto più vicino del previsto, con Tom Henderson in prima linea a suon leak, capace di informarci anche sui test che starebbero per partire ad ottobre.

Più precisamente, giorno 13 ottobre, data in cui giocatori selezionati potranno toccare con mano il risultato di anni di lavoro, successore di Heat firmato Ghost. Del nuovo Need for Speed si sa ancora poco, tranne che per un impatto stilistico a tinte anime in certi aspetti che potrebbe risultare un elemento divisivo per i fan. Il tutto però sembra essere improntato verso il multiplayer, con interessanti innesti, evoluzione di Autolog.

Questi test sono importanti visto che determinano un controllo finale sulla qualità del titolo, il che lo avvicinerebbe alla fatidica data del 2 dicembre, data d'uscita prevista sempre secondo Tom Henderson, che ha svelato come nelle prime settimane di ottobre vedremo anche un primissimo trailer del racing game.

Fonte: InsiderGaming