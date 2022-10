Need For Speed Unbound: ecco il nuovo gameplay "Rischi e ricompense", finalmente un video dettagliato!

Need For Speed Unbound torna a mostrarsi, finalmente con un gameplay di una certa durata in grado di mostrare non solo il criticato aspetto visivo ma anche alcune caratteristiche nelle sue meccaniche. Qui ci si concentra sulla polizia, in qualcosa che sembra ricordare Need For Speed Heat, in cui, qualora si venisse fermati, si perderebbero tutti i progressi fatti sino a quel momento.

Entra in scena la componente "scommessa" in cui puntare i propri soldi al fine di moltiplicarli, ma bisognerà valutare quanto tutto ciò sia equilibrato. Possiamo inoltre notare un calendario ma soprattutto i Rivali, con diversi gradi di forza, che ritornano dunque da quanto visto in Most Wanted.

"In Need for Speed Unbound, i giocatori devono correre dei rischi per arrivare sul podio. Scegliere come e quando giocarsi tutto, facendo enormi derapate in strada, superando i poliziotti o scommettendo i propri guadagni contro i rivali. Il tempo è denaro, quindi i giocatori devono trovare il modo più veloce per guadagnare abbastanza denaro per partecipare alle qualificazioni settimanali e arrivare alla gara finale di Lakeshore, The Grand."

"Need for Speed Unbound è costruito per la nuova generazione di tecnologia e sarà caratterizzato dalla risoluzione 4K a 60 FPS per la prima volta nella serie quando verrà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 2 dicembre 2022."