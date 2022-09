Netflix e Capcom annunciano la serie anime di Onimusha

Negli ultimi anni diversi videogiochi hanno ricevuto adattamenti di successo per cinema e TV. In particolare, Netflix ha realizzato diverse serie animate basate su IP molto amate, da Castlevania e Cyberpunk: Edgerunners ad Arcane.

Ora la piattaforma di streaming ha annunciato un'altra importante collaborazione. Netflix sta lavorando con Capcom a un anime basato su Onimusha. Takashi Miike e Shinya Sugai sono i co-creatori e i registi, mentre l'animazione è affidata a Sublimation. Nel frattempo, il protagonista Musashi Miyamoto sarà modellato sull'attore Toshiro Mifune.

La serie utilizzerà modelli di personaggi in CGI 3D e ambienti in 2D disegnati a mano, oltre a "tecnologie di animazione moderne". Sono state inoltre rivelate alcune immagini della serie.

La precedente collaborazione tra Capcom e Netflix - un anime basato su Dragon's Dogma - non ha dato risultati particolarmente degni di nota, quindi si spera che questa volta le cose vadano diversamente.

Se l'anime di Onimusha avrà successo, i fan della serie spereranno che alla fine si arrivi a un nuovo capitolo principale del franchise, da tempo inattivo. I recenti adattamenti di successo, come il già citato Cyberpunk: Edgerunners, hanno generato un maggiore interesse per i giochi su cui si basano, quindi si può immaginare che ci sia una speranza anche per Onimusha.

Un nuovo gioco di Onimusha era uno dei numerosi progetti in sviluppo non annunciati di Capcom che sono stati menzionati nella fuga di notizie su larga scala dopo l'attacco hacker che ha colpito l'azienda nel 2020.

Fonte: Gamingbolt.