Netflix citato in giudizio dai suoi stessi azionisti per il crollo degli abbonati

Gli azionisti di Netflix hanno citato in giudizio la società per le forti perdite di abbonati.

Secondo Variety, il gigante dello streaming online è stato colpito da una causa da parte dei suoi stessi azionisti che affermano che Netflix li ha ingannati sull'entità delle sue recenti perdite di abbonati.

La causa, depositata martedì 3 maggio 2022 in un tribunale distrettuale federale di San Francisco, sostiene che Netflix abbia violato le leggi sulla sicurezza degli Stati Uniti rilasciando "dichiarazioni sostanzialmente false e/o fuorvianti" ai suoi azionisti.

Netflix ha perso l'incredibile cifra di 200.000 abbonati nei primi tre mesi del 2020 e, secondo i report, da allora ha risposto a questi enormi cali con tagli mirati al suo dipartimento di animazione.

Ha anche iniziato a "reprimere" la condivisione delle password, sperando di aumentare il numero di abbonati, limitando la possibilità di condividere gli account Netflix.

La causa chiede danni monetari non specificati per conto degli investitori che hanno posseduto azioni Netflix tra il 19 ottobre 2021 e il 19 aprile 2022.

Le azioni di Netflix sono crollate del 35,1% dopo le segnalazioni di perdite di abbonati, perdendo 54,3 miliardi di dollari in poco tempo.

Nel frattempo, la causa sostiene che Netflix e i suoi massimi dirigenti "hanno utilizzato dispositivi, schemi e artifici per frodare [investitori], mentre erano in possesso di informazioni non pubbliche rilevanti e negative".

Le accuse secondo cui Netflix avrebbe coperto le sue perdite risalgono al report sugli utili del terzo trimestre della società nell'ottobre 2021. Gli azionisti affermano di non essere stati informati del calo degli abbonamenti.

Il prezzo delle azioni di Netflix è sceso di uno sbalorditivo 67%, da $ 691,69 per azione il 17 novembre 2021 a soli $ 226,19 per azione il 20 aprile 2022.

Il caso di Pirani v. Netflix Inc et al. è stato depositato presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California. L'attore principale nella causa è elencato come Fiyyaz Pirani, un fiduciario di Imperium Irrevocable Trust, che è un azionista di Netflix. La causa nomina Netflix, i co-CEO Reed Hastings e Ted Sarandos e il CFO Spencer Neumann come imputati.

