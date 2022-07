Netflix svela la finestra di lancio per il piano con annunci pubblicitari

Netflix continua a esplorare nuove formule per recuperare abbonati. Tra le sue misure principali, e mentre inizia a mettere in atto misure per evitare la condivisione degli account, ha confermato che il suo piano economico con la pubblicità debutterà all'inizio del 2023. In questa avventura commerciale sarà aiutata da Microsoft, che progetterà un nuovo sistema pubblicitario interattivo.

L'azienda da qualche mese sta valutando questa possibilità, spiegando che gli utenti, in tempi di incertezza economica, vogliono pagare meno per i contenuti in streaming. La concorrenza ha già fatto una mossa, con Disney+ che sta sviluppando una misura simile. "Probabilmente inizieremo in una manciata di mercati in cui la spesa pubblicitaria è significativa", ha affermato Netflix nella sua lettera agli azionisti e agli investitori durante la riunione del secondo trimestre.

"Come la maggior parte delle nostre nuove iniziative, la nostra intenzione è implementarla, ascoltare e imparare per migliorare l'offerta. Quindi la nostra attività pubblicitaria tra qualche anno sarà probabilmente molto diversa rispetto al primo giorno".

Sebbene abbiano promesso di stabilire questo piano come sistema entry level per molti utenti, non hanno rivelato il prezzo finale che avrà tra gli abbonati. A questo proposito, il direttore delle operazioni e product manager, Greg Peters, ha confermato che Netflix ritiene che il costo per l'abbonato di questo piano sarà basso, inferiore a quello di altri servizi e sufficientemente attraente da incuriosire altri potenziali abbonati.

Fonte: CNBC