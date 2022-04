Netflix annuncia un videogioco e una serie animata basati sul popolare gioco di carte Exploding Kittens

Netflix nonostante il calo degli utenti continua a darsi da fare per offrire più intrattenimento: ora ha annunciato l'arrivo non solo di una serie animata ma anche di un videogioco basati sul gioco di carte Exploding Kittens.

Il videogioco su Exploding Kittens verrà lanciato tramite Netflix il mese prossimo, come l'ultimo titolo mobile disponibile per gli abbonati. Per quanto riguarda il gameplay, Netflix dichiara che sarà simile al gioco di carte: "Le carte future e le meccaniche di gioco saranno incentrate sulla serie animata in modo che amici e famiglie possano giocare con i loro personaggi preferiti e dare vita allo spettacolo".

Per quanto riguarda la serie animata vedrà Lucy Liu e Tom Ellis di Lucifer tra i doppiatori, ma il progetto non vedrà la luce che nel 2023.

"Il co-sviluppo di un gioco e di una serie animata apre nuove strade per Netflix", ha affermato il dirigente di Netflix Mike Moon, "e non potremmo pensare a un gioco migliore per costruire un universo attorno a Exploding Kittens, uno dei più fantasiosi, giochi iconici e originali di questo secolo".

Fonte: Eurogamer