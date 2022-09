Netflix aggiunge a sorpresa Lucky Luna degli sviluppatori di Alto's Adventure

Lucky Luna, l'ultimo progetto di Snowman, sviluppatore di Alto's Adventure, è sbarcato ieri, 8 settembre, su iOS e Android tramite il servizio Netflix, come annunciato durante l'evento GameSpot Swipe.

Si tratta di un'avventura "pixelata" in cui una ragazzina dovrà cercare di attraversare un labirinto di ostacoli e che richiederà al giocatore precisione e pazienza per avere successo.

"Confinata su un'isola misteriosa in una terra sconosciuta, Luna si sveglia stordita e sola: unisciti a lei in un percorso magico nelle profondità di templi nascosti e sotterranei segreti ed esplora più a fondo che puoi per svelare i misteri del suo passato, superando le prove che ti si presentano", si legge nella descrizione ufficiale.

"Ogni livello di Lucky Luna introduce nuove meccaniche grazie alle sue caratteristiche ambientali. L'unico problema? Non c'è un pulsante per saltare! Passa il dito sullo schermo per spostare Luna a destra e a sinistra in questo platformer a scorrimento verticale e immergerti sempre di più in un mondo incantevole ma pieno di insidie".

Lucky Luna ha classifiche per ogni livello in modalità storia e modalità infinita, e più di 60 obiettivi da completare.

Fonte: Gamespot.