Netflix e videogiochi: meno dell'1% degli abbonati gioca ai titoli della piattaforma

Secondo un recente report, meno dell'1% degli abbonati a Netflix ha giocato ai suoi giochi. Questo dato arriva sulla scia della notizia che Netflix ha intenzione di aumentare in modo sostanziale i suoi investimenti nel settore, destinando risorse ai porting di titoli già usciti e allo sviluppo di nuove proprietà.

Netflix offre un'applicazione mobile che consente agli attuali abbonati di scaricare e giocare ai suoi giochi senza costi aggiuntivi. Sebbene l'azienda abbia ampliato la sua selezione di titoli, la maggior parte degli utenti che utilizzano la piattaforma per guardare i film apparentemente non ne conoscono l'esistenza, soprattutto a causa di una scarsa commercializzazione.

La notizia proviene da un recente report della CNBC in cui sono state analizzate a fondo le statistiche degli utenti dell'applicazione mobile. Secondo questa indagine, gli abbonati hanno scaricato i videogiochi 23,3 milioni di volte, stabilendo una base di utenti attivi giornalieri di circa 1,7 milioni di giocatori. Sebbene questi numeri possano sembrare grandi, in realtà rappresentano una frazione minima degli abbonati. Netflix ha attualmente oltre 221 milioni di utenti che utilizzano la sua piattaforma. In altre parole, meno dell'1% di loro gioca ai videogiochi.

La base di utenti attivi giornalieri è in costante aumento da quando è stato pubblicato l'ultimo report nel maggio del 2022. Netflix sta lentamente facendo conoscere i suoi videogiochi. L'azienda ha portato sulla sua applicazione mobile alcuni titoli di tutto rispetto, tra cui Into The Breach e Moonlighter.

Pare che Netflix abbia intenzione di raddoppiare il suo attuale catalogo di giochi entro la fine di quest'anno. L'azienda ha acquisito sviluppatori ben noti come Night School e Next Games. La mossa sembra indicare il desiderio di diventare un attore importante nel settore dei videogiochi a lungo termine.

Fonte: Thegamer.