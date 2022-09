New Tales From The Borderlands non sarà pubblicato a episodi

Se Tales From The Borderlands si presentava nello stile classico Telltale, suddiviso in singoli episodi, New Tales From The Borderlands seguirà una strada un po' diversa. Rimarrà la struttura episodica ma questi, verranno rilasciati tutti contemporaneamente all'acquisto. A confermarlo è la stessa Gearbox, tramite il product director James Lopez:

"Manteniamo l'idea degli episodi, il che significa che ci sono cinque episodi in questo gioco, ma sia che lo acquisti su disco o lo acquisti in digitale, viene rilasciato tutto allo stesso tempo"

"E questa è stata una scelta consapevole per noi perché avevamo pensato di fare una versione episodica, ma sai, non solo l'industria è cambiata da allora, ma anche il modo in cui le persone consumano i contenuti in generale è cambiato. Sai, ci sono molti spettacoli in uscita ora in cui le persone consumano tutto in un giorno o durante un fine settimana, e sai, questa scelta conta davvero per noi [...] non vogliamo limitare la capacità del giocatore di decidere quando e come giocare".

Queste le parole durante il PAX West, ma Lopez ha effettivamente toccato un punto importante: vanno ancora i titoli episodici? Il modo di fruire l'opera è effettivamente cambiato e vedendo l'ultimo Life Is Strage True Colors Twin Mirror, forse un po' tutti se ne stanno accorgendo.

Fonte: RockPaperShotgun