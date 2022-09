New Tales from the Borderlands torna a mostrare il gameplay in un nuovo video

Recentemente Gearbox ha pubblicato un nuovo trailer per il suo prossimo New Tales from the Borderlands. Il trailer in questione si concentrava sui vari personaggi del gioco.

Il video di New Tales from the Borderlands ci ha presentato Fran Miscowicz, Octavio Wallace Dahr e Anuradha Dahr e una panoramica della personalità di ogni personaggio.

Gearbox ha pubblicato anche un secondo trailer per New Tales from the Borderlands che mostra 18 minuti di gameplay.

Il gameplay trailer ci fornisce un'occhiata a come giocheremo nell'avventura narrativa di New Tales from the Borderlands. Ci fornisce anche una buona idea dello stile di scrittura che possiamo aspettarci dal gioco.

New Tales from the Borderlands è stato annunciato ufficialmente durante la Gamescom Opening Night Live con un cinematic trailer.

Il titolo arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Fonte: Gamingbolt.