NFT: l'app di incontri 'Lonely Ape Dating Club' ha chiuso perché gli iscritti sono solo uomini

Il Lonely Ape Dating Club doveva essere un'app di appuntamenti decentralizzata per i collezionisti di NFT "Bored Ape", ma la scorsa settimana i creatori del progetto hanno annunciato il rinvio a tempo indeterminato del lancio dell'app.

La lista d'attesa del Lonely Ape Dating Club ha attirato un "rapporto assolutamente disuguale tra uomini e donne", paralizzando ogni possibilità di successo per l'iniziativa. Secondo il sito web del progetto, l'app è stata concepita da "un gruppo di hacker e collezionisti di NFT" per essere la prima app di incontri con risorse Web3. Il Bored Ape Yacht Club sarebbe la prima collezione contemplata, con l'aggiunta di altre in futuro.

Il sito web del Lonely Ape Dating Club aveva affermato che il profilo degli utenti dell'app sarebbe stato collegato ai loro portafogli di criptovaluta per visualizzare metriche in grado di attrarre potenziali partner.

Unfortunately due to a vastly uneven ratio of men to women who signed up for our waitlist, we have decided to put the BAYC dating app on hold indefinitely.

Too many bros!



We sincerely appreciate your interest and support.https://t.co/PozZOCph0y