NFT e cloud streaming nel 'futuro del gaming' per SEGA

Sembra che, come alcuni altri grandi publisher di videogiochi, anche Sega sia interessata ad aggiungere NFT nei suoi giochi futuri, come rivelato in un'intervista da vari dirigenti e produttori. Durante l'intervista, Sega ha parlato più approfonditamente dei suoi progetti "Super Game", confermando che si tratterà di più di un gioco e alcuni di essi potrebbero riguardare lo streaming e il cloud gaming.

L'intervista è stata pubblicata il mese scorso sul sito di Sega, ma è stata recentemente individuata e tradotta da VGC. Nell'intervista, numerosi produttori e dirigenti di Sega hanno condiviso maggiori dettagli sulla loro iniziativa "Super Game", che la società ha vagamente rivelato per la prima volta alla fine dell'anno scorso. E sembra che gli NFT potrebbero essere coinvolti.

Secondo Shuji Utsumi, vicepresidente esecutivo di Sega, Super Game si riferisce a più di un gioco e sarà una sorta di "banner" su cui verranno sviluppate alcune uscite future. Secondo Utsumi, questi "Super Games" saranno "titoli AAA che attraverseranno la gamma completa di tecnologie di SEGA" e faranno parte di un piano quinquennale più ampio.

Secondo Utsumi, "diversi titoli" sono stati sviluppati in questo "quadro" di Super Game anche se ogni titolo potrebbe essere molto diverso dall'altro. Ha spiegato che saranno tutti "titoli interattivi che andranno oltre la struttura tradizionale dei giochi". I dirigenti di Sega hanno indicato l'ascesa dello streaming come esempio di come i giochi sono cambiati negli ultimi anni.

"Penso che ci sia un grande potenziale nel rapporto tra le persone che giocano e guardano i videogiochi", ha aggiunto Utsumi. "Stiamo pensando di creare nuovo intrattenimento all'interno di queste possibilità".

E sembra che alcuni di questi "Super Games" potrebbero presentare NFT, come ha spiegato il produttore di Sega Masayoshi Kikuchi durante una parte dell'intervista.

"Il videogioco ha una storia di espansione attraverso la connessione di varie culture e tecnologie", ha affermato Kikuchi. “Ad esempio, i social network e la visualizzazione di video di giochi sono esempi recenti".

“È un'estensione naturale per il futuro del gaming che si espanderà per coinvolgere nuove aree come il cloud gaming e gli NFT".

Quindi, abbiamo un altro esempio di un'azienda che parla di NFT. Abbiamo già visto aziende, come Ubisoft, interessate alla tecnologia e a integrare gli NFT nei loro giochi esistenti. Nel caso di Ubisoft, lo abbiamo visto con la piattaforma Quartz.

Fonte: Kotaku.