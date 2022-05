NFT in caduta libera: 'le vendite sono diminuite del 92% dal picco dello scorso anno'

Le vendite di NFT sono diminuite del 92% dal picco dello scorso anno.

Questo secondo i dati del sito web NonFungible, raccolti dal Wall Street Journal, che mostrano che le vendite di NFT sono scese a una media giornaliera di circa 19.000 questa settimana, in calo rispetto alle 225.000 di settembre.

Anche il numero di "wallets" attivi nel mercato NFT è diminuito in modo significativo, stando ai dati: in calo dall'88% a circa 14.000 la scorsa settimana da un massimo di 119.000 di novembre.

L'interesse per gli NFT sembra essere diminuito in modo significativo. Secondo Google Trends, le ricerche per il termine hanno raggiunto il picco a gennaio e da allora sono diminuite di circa l'80%.

Per chi non lo sapesse, gli NFT sono unità di dati uniche non intercambiabili archiviate su una blockchain (una forma di registro digitale), che consentono agli utenti di possedere, acquistare e vendere oggetti digitali come oggetti di gioco o artwork.

L'interesse per la tecnologia è aumentata l'anno scorso quando molte grandi aziende hanno lanciato le proprie iniziative, tra cui Nike e McDonald's.

Anche numerose società di videogiochi hanno iniziato a vendere oggetti digitali come NFT, tra cui Ubisoft, Konami e Atari.

Secondo un sondaggio dello State of the Game Industry Report alla Game Developers Conference, la maggior parte degli intervistati non ha alcun interesse per gli NFT.

Fonte: VGC.