Ni No Kuni: Cross Worlds è un MMO mobile che ha una data di uscita globale

Netmarble ha annunciato che Ni no Kuni: Cross Worlds, l'MMORPG basato sulla licenza di Level-5, sarà disponibile il 25 maggio su dispositivi mobile iOS e Android con cross-play con PC.

Ni No Kuni Cross Worlds si svolge in un mondo immaginato dallo Studio Ghibli, il prestigioso studio di animazione, e presenta una storia e personaggi originali. All'inizio del gioco, gli utenti potranno scegliere una delle cinque classi disponibili e personalizzabili nell'aspetto. Man mano che avanzeremo nel mondo di Ni No Kuni: Cross Worlds, scopriremo una storia che ci costringerà a combattere per difendere questo posto fantastico, accompagnati da alcune strane creature che forniscono abilità speciali in battaglia.

Il titolo è degno di nota per l'aspetto visivo creato in Unreal Engine 4 che imita lo stile di un film d'animazione, proprio come i due giochi di ruolo usciti per console. Potremo utilizzare varie cavalcature per esplorare il mondo, dai gatti giganti agli hovercraft e agli uccelli. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

E' già possibile pre-registrarsi oltre a seguire lo stato dei lavori attraverso il canale ufficiale Discord.

Fonte: Eurogamer