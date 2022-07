Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway ha una data di uscita per PC e console

Il publisher GameMill Entertainment ha annunciato l'ultimo capitolo della serie di corse di kart Nickelodeon, Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway.

Sviluppato da Bamtang Games, il terzo gioco del franchise è stato "ricostruito e reinventato" da zero e promette di essere "più grande e migliore che mai". Con un cast completamente doppiato di oltre 40 personaggi, correrete a tutta velocità verso il traguardo su brani ispirati agli spettacoli di Nickelodeon come SpongeBob SquarePants, Teenage Mutant Ninja Turtles, Avatar: The Last Airbender e altro ancora.

Insieme a nuove feature, potrete trasformare il vostro kart o la vostra nuova bici in moto d'acqua e sfruttare nuovi livelli di personalizzazione cambiando vernici e parti o giocare con milioni di altre possibili combinazioni. Potrete scegliere tra 90 membri dell'equipaggio, gareggiare su 36 circuiti diversi e giocare con altri tramite il multiplayer locale e online a schermo diviso.

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway uscirà su PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S il 7 ottobre.

