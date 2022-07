NieR Automata: scoperta una strana porta che conduce in un'area segreta

Nonostante siano passati circa cinque anni dalla sue release, NieR: Automata non smette di stupire, alimentando un mistero che forse nemmeno Adam Kadmon riuscirebbe a risolvere. Chi ha giocato il titolo ideato da Yoko Taro ricorderà sicuramente l'ambientazione Copied City, ed è proprio qui che è accaduto l'impensabile.

Un utente ha scovato infatti una porta nascosta che conduce a una nuova area e questo evento ha stuzzicato l'interesse di Lance McDonald, conosciuto come modder per i titoli From Software ma che ora si diletta a scoprire i più reconditi segreti all'interno dei videogiochi.

Someone randomly posted a video on the Nier Automata subreddit showing they found a secret room in the Copied City. So far no one else has worked out how they managed to make this secret door appear. Literally 1 person on earth has accessed this room and we are uttered mind blown pic.twitter.com/g7W4JxiNDg