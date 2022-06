Nier: Automata The End of Yorha Edition per Nintendo Switch ha una data di uscita

Nier: Automata verrà lanciato questo autunno per Nintendo Switch come Nier Automata: The End of YorHa Edition. Ad annunciarlo è proprio Square Enix durante la presentazione dei giochi third-party del Nintendo Direct avvenuto pochi minuti fa.

La riedizione dell'acclamato gioco di ruolo d'azione del 2017 includerà tutti i contenuti, le modalità e i costumi precedentemente rilasciati, ha affermato l'editore. Ciò a quanto pare significa il componente aggiuntivo DLC "3C3C1D119440927" di aprile 2017, che ha aggiunto nuovi costumi e opzioni di personalizzazione, nuovi colossi da battaglia e molto altro.

Nier Automata è stato lanciato alla fine dell'inverno 2017 su PlayStation 4 e PC Windows, seguito nel 2018 da Nier Automata: Become As Gods Edition per Xbox One. È un sequel di Nier del 2010, che è stato anche ripubblicato per PlayStation 4, PC Windows e Xbox One nell'aprile 2021 con la versione Nier Replicant ver.1.22474487139.

Nier Automata: The End of YoRHa Edition verrà lanciato il 6 ottobre.